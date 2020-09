Koeman destaca importância de Messi no Barcelona: “É o melhor”

Recém contratado pelo Barcelona, o técnico Ronald Koeman teve seus primeiros contatos com Lionel Messi nesta semana. O craque argentino voltou a treinar com o grupo após uma tentativa frustrada de deixar o Camp Nou.

Mesmo com o clima conturbado fora de campo, Koeman ressalta a importância de Messi para a equipe. Em entrevista aos veículos oficiais do Barcelona, o treinador fez elogios ao camisa 10.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!