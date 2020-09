La Casa de Papel 5ª temporada: veja vídeo de bastidores com Tóquio

Pouco mais de um mês após a confirmação da 5ª temporada de La Casa de Papel, feita pela Netflix, as filmagens já estão acontecendo na Europa.

De acordo com as informações divulgadas junto ao anúncio da 5ª temporada, a série terá gravações realizadas por vários países da Europa, como Dinamarca, Espanha e Portugal.

Agora, a atriz Úrsula Corberó, que interpreta a personagem Tóquio na série, foi vista em uma gravação dentro de um bondinho no centro de Lisboa, em Portugal.

Assista ao vídeo dos bastidores da gravação, feito por moradores da região:

Como podemos ver nos vídeos, Tóquio não aparece ao lado Rio (Miguel Herrán), mas, sim, de um personagem novo, que aparentemente deve ser interpretado por Miguel Ángel Silvestre (Sense 8), que já foi confirmado anteriormente na nova temporada. Patrick Criado também foi adicionado ao elenco de La Casa de Papel.

Úrsula Corberó aparece com um visual muito parecido com o que Tóquio usava nas duas primeiras temporadas da série, portanto, as cenas gravadas em Portugal podem ser usadas como flashbacks, mostrando a época em que Tóquio ainda era uma fugitiva da polícia.

A 5ª temporada de La Casa de Papel, que será a última da série e encerrará a trajetória de assaltos do Professor e sua equipe, ainda não tem previsão de estreia no streaming da Netflix.