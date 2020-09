Laços de Família é a melhor estreia de Manoel Carlos no Vale a Pena Ver de Novo · .

Exibida das 16h25 às 16h59 de segunda-feira (7), a estreia de Laços da Família no Vale a Pena Ver de Novo marcou 21,6 pontos na Grande São Paulo. O desempenho foi pior do que o de suas duas antecessoras, Êta Mundo Bom! (22,6) e Avenida Brasil (23,0), mas superou os primeiros capítulos de sete tramas de Manoel Carlos na mesma faixa.

São elas: Por Amor (reprisada em 2019), Mulheres Apaixonadas (2008), a própria Laços de Família (2005), Por Amor (2002), História de Amor (2001), Felicidade (1998) e Água Viva (1984). Não há dados sobre A Sucessora, que passou em 1980.

Até sexta-feira (11), Laços de Família vai dividir o horário do Vale a Pena Ver de Novo com Êta Mundo Bom!, que está na semana final de exibição. Veja abaixo as audiências do feriado de 7 de setembro:

Média do dia (7h/0h): 17,8 Bom Dia São Paulo 6,6

Bom Dia Brasil 8,8

Encontro com Fátima Bernardes 8,0

SP1 12,7

Globo Esporte 12,3

Jornal Hoje 13,5

Sessão da Tarde: Quarteto Fantástico 15,5

Laços de Família (estreia) 21,6

Êta Mundo Bom! 25,1

Malhação 19,9

Flor do Caribe 19,4

SP2 24,4

Totalmente Demais 30,9

Pronunciamento do presidente da República 31,3

Jornal Nacional 31,3

Fina Estampa 34,7

Tela Quente: Viva – A Vida É uma Festa 22,6

Jornal da Globo 9,6

Conversa com Bial 6,4

Agentes da Shield 5,3

Corujão: Na Quebrada 4,6

Hora 1 4,5





Média do dia (7h/0h): 6,0 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,3

Balanço Geral Manhã (rede) 1,8

Balanço Geral Manhã (local) 3,8

Fala Brasil 4,2

Hoje em Dia 5,5

JR 24H (Manhã) 5,1

Balanço Geral 8,2

Escrava Mãe 5,1

Os Mutantes – Caminhos do Coração 3,3

JR 24H (Tarde 1) 2,9

Cidade Alerta 7,1

JR 24H (Tarde 2) 5,6

Jornal da Record 7,0

Pronunciamento do presidente da República 6,6

Apocalipse 5,8

Jesus 4,9

Aeroporto 5,7

A Nova Super Máquina 3,5

JR 24H (Madrugada) 1,8

Fala Que Eu Te Escuto 0,7

Igreja Universal do Reino de Deus 0,4







Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 3,8

Bom Dia & Cia 4,5

Triturando 3,9

Casos de Família 4,2

O Que a Vida Me Roubou 5,7

Quando me Apaixono 6,1

SBT Brasil 5,4

Pronunciamento do presidente da República 4,5

Roda a Roda 8,1

Cupom Premiado Baú 8,7

Chiquititas 7,4

Cúmplices de um Resgate 6,1

Programa do Ratinho 5,8

Conexão Repórter 5,4

The Noite 3,4

Operação Mesquita 2,8

Triturando (reapresentação) 2,1

Alarma TV 2,1

Primeiro Impacto 2,4







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

