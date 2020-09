Lamborghini e Segway lançam kart elétrico por US$ 1,5 mil

A Segway Ninebot celebrou uma parceria com a Lamborghini para criar um carro de corrida em forma de kart, o Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. O novo go-kart é montado em uma scooter elétrica de duas rodas em miniatura da Ninebot, que pode ser removida da base e usada de forma independente.

Fonte: Xiaomi/DivulgaçãoFonte: Xiaomi

Embora seja um veículo montado sobre uma scooter, o kart com preço previsto para US$ 1.474 oferece, segundo descrição da Xiaomi (que está vendendo o produto), “elementos clássicos da Lamborghini”, representados pela icônica pintura amarela ou a asa traseira característica de um carro de corrida. A gigante de tecnologia chinesa já estreou o Ninebot GoKart Pro na China.

Fonte: Xiaomi/DivulgaçãoFonte: Xiaomi

Como é dirigir um Ninebot GoKart Pro?

No que se refere à capacidade de direção, o pequeno promete emoções fortes, com inclusão de recursos para drifting e corrida, como pneus traseiros personalizados e quatro modos de direção diferentes, selecionáveis por aplicativo.

Fonte: Xiaomi/DivulgaçãoFonte: Xiaomi

Mas a grande sensação de dirigir o kart fica por conta do seu sistema de alto-falantes que, além de reproduzir música com seus recursos Bluetooth, pode simular o ronco de um motor de carro de corrida, permitindo ao piloto optar pelo som de um Lamborghini V10, Huracán, V12 ou do épico Aventador.

Fonte: Xiaomi/DivulgaçãoFonte: Xiaomi

Quando foi lançado em agosto passado, numa edição limitada para comemorar os dez anos da Xiaomi (que é dona de parte da empresa), a produção se esgotou assim que abertas as vendas. Com os resultados, a Segway Ninebot está planejando vender o GoKart nos Estados Unidos e na União Europeia.