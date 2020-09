Land Rover Defender ganha versão híbrida e faz 30,3 km por litro

A Land Rover apresentou, na última quarta-feira (9), a linha 2021 do Defender, que chega ao mercado cheia de novidades. Entre elas, está a nova versão híbrida plug-in do SUV, desenvolvida para atender aos padrões de emissão de poluentes cada vez mais rigorosos no continente europeu.

Batizado de P400e, o Defender PHEV tem um motor turbo a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros, que desenvolve 300 cv de potência, e um motor elétrico de 105 kW e 140 cv, chegando à potência combinada de 404 cv. O conjunto faz o carro híbrido acelerar de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos e emite apenas 74 g/Km de CO², além de apresentar um consumo médio de combustível de 30,3 km/l.

De acordo com a montadora, o carro roda até 43 km no modo 100% elétrico e zero emissões, com a bateria de 19,2 kWh podendo retomar 80% da carga em apenas 30 minutos na tomada, se usado um carregador de 50 kW. Caso o modelo seja plugado em uma tomada convencional, o tempo de carga sobe para sete horas (ou duas horas, com um carregador de 7 kW).

Por meio de um app, é possível gerenciar o motor elétrico do Defender PHEV.Fonte: Land Rover/Divulgação

Para facilitar o gerenciamento do propulsor elétrico, o Land Rover Defender P400e conta com um app específico. Por meio dele, é possível verificar a autonomia restante, o estado da carga e programar a próxima recarga.

Frenagem regenerativa

A versão híbrida do Defender tem ainda diversas outras tecnologias, com destaque para o sistema de frenagem regenerativa, capaz de recuperar a energia perdida na desaceleração, enviando-a de volta para a bateria.

O Land Rover Defender P400e chega primeiro às concessionárias europeias, com opção de cinco ou seis lugares. No Reino Unido, os preços partem de £ 45,3 mil, o equivalente a R$ 309 mil, pela cotação do dia. Ele também deve ser lançado nos Estados Unidos.