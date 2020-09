Lar doce lar – Uma ideia e um computador? Pode começar! – Parte 2

Dividimos a série “Lar doce lar” em duas partes. Nesta segunda parte falaremos sobre possíveis ramos de atuação para empreender dentro da sua casa.

Meu ambiente de trabalho

Na primeira parte dessa série demos dicas sobre como preparar o ambiente, agora falaremos sobre os ramos de atuação.

Caso deseje iniciar no empreendedorismo, e a ideia de que seu escritório seja seu lar, lhe soou muito atraente, veja algumas ideias de ramos para seu negócio.

O que eu posso fazer?

Primeiro, o que você sabe fazer? Vai oferecer produto ou serviço? Vamos te dar algumas ideias.

Ramo da educação

Perfeito para professores, obviamente. Mas não somente, isso que é legal dessa abrangência. Você pode ensinar dentro da sua área anterior, por exemplo, dar aulas de culinária, sendo que seu último emprego foi numa cozinha.

Não importa exatamente se é um professor (exceto se for dar aulas formalmente em instituições de ensino) mas pode repassar conhecimento.

Pode dar aulas por vídeos, criar e-books, etc.

Vender seu talento

Você quer empreender baseando-se nos seus talentos, pode vender pela internet, independente de qual seja a sua produção própria.

Há vários sites que chegam aos clientes com facilidade, e intermediam os pagamentos. Todavia, vale uma análise das taxas que eles cobram e tempo de repasse, ou seja, o tempo que essas plataformas seguram o dinheiro e demoram para repassar.

Pode vender artesanatos, produtos customizados e alimentos. Uma observação, se for vender alimentos deve tomar cuidado com as regras de higienização da vigilância sanitária. Ainda que esteja em sua casa, essas regras valem para você também.

Serviços

Você deseja empreender através dos seus serviços? Aproveite o mundo virtual e aproveite esse nicho do mercado.

Profissões autônomas (advogados, contadores, corretores, etc.) já atuam assim faz tempo. Atualmente, isso só foi reforçado como uma praticidade.

Invista num site, faça um bom marketing digital, se for o caso, invista num marketing de conteúdo.

Seus serviços serão mais requisitados se a sua propaganda for mais atraente.

Descubra seus talentos, seja um empreendedor e se reinvente!