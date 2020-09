Lar São José recebe ação solidária no Dia do Idoso

A ação social “Seu Dia Especial” do mês de setembro foi realizada no Lar São José, em comemoração ao Dia Nacional do Idoso.

Com o Tema Girassóis os fã-clubes de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, contando também com ajuda de parceiros, realizaram uma tarde prazerosa e divertida com uma linda decoração e um lanche delicioso para os queridos idosos. A animação ficou por conta da Flora, que encantou com seu pandeiro.

Os idosos possuem uma vasta sabedoria e viveram para contar aos mais novos tudo o que viram neste mundo. Seres humanos fantásticos, que merecem respeito.

Seguindo as recomendações da OMS diante do COVID-19, o evento foi realizado apenas com os moradores e responsáveis pelo Lar São José.

