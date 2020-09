Larissa Manoela e Luisa Sonza prometem parceria musical

Dois sucessos que arrasam por onde passam, Larissa Manoela e Luisa Sonza prometeram que irão seu unir para um trabalho. Convidadas do programa Tô Na Pan, na Jovem Pan, que estreou nesta segunda-feira (31), as artistas revelaram que irão fazer uma música em parceria.

Durante a conversa com Leo Dias e Lígia Mendes, apresentadores do programa, Larissa fez um questionamento para a dona do hit Braba: “Ai eu quero fazer uma pergunta pra Luisa. Quero saber quando é que vai rolar um feat. nosso!”.

Sonza, que aceitou na hora a proposta, mostrou que ficou super empolgada com a possibilidade: “Nossa, vamos muito! A hora que você quiser, mulher”.

No entanto, o feat pode demorar um pouco de sair, já que Luisa está totalmente isolada por ter contraído o coronavírus. No Instagram, a cantora contou que testou positivo para a doença ao fazer o exame no hospital.

“Oi, gente! Então, como vocês sabem, eu fui diagnosticada com Covid. Estou passando aqui para tranquilizar vocês, eu estou assintomática. Não sinto absolutamente nada”, disse a cantora no Stories do Instagram.

Após o anúncio, a famosa dividiu opiniões entre os internautas. Muitos mandaram mensagens positivas, mas outros a acusaram de ter furado a quarentena várias vezes nas últimas semanas.