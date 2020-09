Lateral se acerta para jogar Premier League, e Barcelona vai ao mercado

Nelson Semedo, do Barcelona, vai assinar contrato como jogador do Wolverhampton, nesta segunda-feira. O português deve ser vendido por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) em um vínculo de cinco anos com o time inglês.

O lateral-direito, que não jogou um minuto no último amistoso da pré-temporada disputado pelo Barcelona no sábado passado contra o Elche, havia deixado claro na última sexta-feira que iria sair do Camp Nou.

Fontes do Barcelona garantiram à ESPN que “além do Wolverhampton, havia outra proposta na mesa, embora os Wolves finalmente convenceram o jogador”.

Na última temporada, o Atlético de Madrid quis levar Semedo, mas o jogador não quis sair e contou com o aval do técnico Ernesto Valverde.

Com a saída do português, o Barça quer contratar Sergiño Dest, do Ajax, que também é alvo do Bayern de Munique. Outro jogador que pode ir ao Camp Nou é o jovem Max Aaron, do Norwich.