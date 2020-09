Latino confessa pedido para Record colocar ex em A Fazenda 2020

Os telespectadores fiéis de A Fazenda que conhecem um pouco da vida pessoal de Latino já devem ter reparado que as ex-namoradas do cantor costumam participar da atração. Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o artista revelou que tem seu “dedo” na história.

Enquanto Mirella Santos e Rayanne Moraes, ex-namoradas de Latino, participaram de temporadas passadas, Jessica Brankka, a mais recente ex do músico, estará presente na edição de 2020.

“Eu pedi para todas entrarem. Fui anjo”, afirmou o músico, que confessou que não deixa de ganhar com isso. “Se tive contratos profissionais envolvendo pessoas que me relacionei no passado, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que a iniciativa de seguir carreira artística sempre partiu delas e eu tive apenas o papel de impulsionar como empresário e gestor”, declarou.

“Quanto a valores e percentuais, isso é uma particularidade acordada entre nós e como são relacionamentos que foram passados não tenho o direito de expor”, completou.

Latino afirmou que sempre quis fazer com que as ex-parceiras acreditassem nos seus respectivos potenciais: “Sempre apoiei e fiz tudo que estava a meu alcance para que seus sonhos e objetivos tivessem êxito. Nunca medi esforços nem poupei acionar meus contatos para que elas pudessem alcançar sucesso na carreira como profissionais competentes em suas áreas de atuação”.