Latino e noiva testam positivo para Covid-19

A pandemia do novo coronavírus já infectou ao menos 4 milhões de pessoas no Brasil e os famosos, claro, não estão longe dessa realidade. Latino e sua noiva, Rafaella Ribeiro, foram mais dois acometidos pela Covid-19, como informou o próprio artista em rede social.

“Testamos positivo para Covid-19 hoje, eu e minha noiva, Rafaella. Mas Deus está no controle e temos nossa consciência tranquila de que cumprimos todas as orientações de distanciamento social. Mesmo se cuidando ao máximo ela nos pegou“, explicou o cantor em publicação feita na tarde de quinta-feira (3) no Instagram.

Latino expôs um olhar positivo sobre como ele e Rafaella — com quem está desde setembro de 2019 — irão lidar com o vírus: “Vamos passar por essa com fé e a certeza de que vai dar tudo certo, assim como milhares de brasileiros que também testaram positivo nessa pandemia. Contamos com a torcida e o carinho de todos que nos cercam. Deus é fiel“.

Além das mais de 12 mil curtidas, famosos e fãs deixaram mensagens. “Saúde! Se cuidem“, comentou a apresentadora Patrícia Poeta. “Tudo vai ficar bem! Melhoras“, continuou a atriz Fabiana Karla. O cantor Rafa Mesquita também mostrou otimismo: “Vai dar tudo certo, meus queridos“.

Rafaella também escreveu sua mensagem: “Testamos positivo no dia de hoje, após exames realizados no Hospital Casa de Saúde São José. Cremos que Deus está no controle e logo estaremos 100% restabelecidos. Contamos muito com a oração de vocês! Deus abençoe a todos“.

Confira: