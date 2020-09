Laura Keller se irrita com “opiniões” insistentes em sua amamentação e passa sermão

Laura Keller ficou conhecida pelo — temporário — personagem da Mulher Múmia, depois por ter participado da série Pé Na Cova, da Globo, e por vencer o Power Couple Brasil com seu atual marido, Jorge Sousa. A beldade ganhou o filho no início de agosto e já está tendo que lidar com constantes intrometimentos.

Visivelmente irritada com constantes opiniões — por sinal não solicitadas — sobre o ato de amamentar, a atriz publicou uma série de vídeos no Stories do Instagram: “Vamos desmitificar alguns mitos sobre amamentação? Cerveja preta, caldinhos milagrosa, rapadura, canjica… Nada disso faz com que a mamãe produza mais leite, ok? O que faz a produção da mamãe ser boa é hidratação, ou seja, tomar água”.

Incomodada com constantes censuras, Laura se repetiu em seus avisos e mostrou inteirada em tais questões: “Alimentação não influencia no leite e nas cólicas do bebê. Ele tem cólica porque o estômago e o intestino dele são imaturos. Não estou tirando o que estou falando da minha cabeça de maluca não, tá?! Me falaram isso na maternidade, pediatra, eu leio, me informo e pesquiso muito desde o dia que descobri que estava grávida. Não fiquem mandando direct dizendo pra não comer camarão, comida tão seca, caldo, água com rapadura. É a água… Se liga”.

“Isso é coisa antiga, de vovó. Já passou! O povo tenta dificultar uma coisa que é muito simples: tem que tomar água. É simples, barato e todo mundo tem acesso! Mas não, tem que ser a cerveja preta, a canjica… Não é possível. Não dificultem a amamentação. Tenho uma garrafa de água de um litro e meio que anda pela casa comigo. Tomo umas duas daquelas por dia… E copos de água sempre antes das refeições”, continuou a esposa de Jorge Sousa, criticando tais abordagens e relatando o que realmente faz para cuidar do recém-nascido Emanuel.

“Se eu pudesse, eu colocava o bico do meu peito pra fora e apertava pra vocês verem até onde jorra, até onde esguicha o leite. Mas como não pode… Olha, isso aqui é mancha de leite, acabou de vazar, então tipo assim”, prosseguiu a loira, que estava usando uma lingerie decotada e rendada.

Laura Keller também aproveitou para explicar que o silicone que tem nos seios não atrapalha na amamentação: “O silicone também não interfere em nada, tá gente? Tenho 560 ml em cada seio. O meu silicone foi colocado por cima do músculo e com incisão na aréola. Meu cirurgião plástico teve muito cuidado com isso, parece que sabia que eu queria ser mamãe… Então meus ductos e aréola estão intactos”.

Confira: