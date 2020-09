Lautaro Martínez chega a acordo com… o Real Madrid, diz canal italiano

Lautaro Martínez foi um nome constantemente apontado como possível reforço do Barcelona, mas seu destino pode acabar sendo o Real Madrid, de acordo com o canal italiano Sport Mediaset.

Segundo o veículo, o Real chegou a um acordo com a Internazionale em meio a negócios que ficaram em segredo, com o receio dos italianos de que isso pudesse atrapalhar a ida de Arturo Vidal do Barcelona a Milão.

Além disso, foi apontado pelo canal que o Lautaro ganharia 8 milhões de euros por temporada, 2 milhões a mais do que recebe atualmente na Inter.

No entanto, fontes próximas ao Real Madrid escutadas pelo jornal espanhol As negaram que o clube esteja tentando contratar o atacante argentino de 23 anos, que somou 21 gols e cinco assistências em 49 jogos em 2019-20.

Em meio ao impacto financeiro da pandemia do coronavírus e das obras no Santiago Bernabéu, os merengues não contrataram ninguém nesta janela.