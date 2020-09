LeBron comanda, Lakers atropelam os Rockets e voltam à final do Oeste depois de 10 anos

O Los Angeles Lakers está de volta à final da Conferência Oeste da NBA.

No jogo 5 contra o Houston Rockets, LeBron James e cia. sequer deram chances: um atropelo por 119 a 96 para fechar a série em 4 a 1 e voltar à decisão da conferência depois de mais de 10 anos.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Maior campeão do Oeste e segundo maior campeão da NBA, o Los Angeles Lakers não decidia a conferência desde 2010, quando venceu o Phoenix Suns e depois ainda derrotou o Boston Celtics na grande final para ficar com o último título da franquia.

O rival da próxima rodada pode ser conhecido neste domingo. O LA Clippers tem mais uma chance de fechar a série contra o Denver Nuggets.

No Leste, a decisão será entre Boston Celtics e Miami Heat, a partir de terça-feira, com transmissão dos canais ESPN e do ESPN App.

O cara

Já é um costume, é verdade, mas LeBron James mais uma vez foi o melhor em quadra pelos Lakers.

E de novo flertou com um triplo-duplo: 29 pontos, 11 rebotes e 7 assistências em apenas 31 minutos de quadra – ele nem precisou jogar até o final do duelo.

E uma estatística incrível: foi o 133º jogo dele de playoffs com ao menos 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. O jogador que tem a próxima marca é Russel Westbrook, com apenas 42 jogos deste tipo.

A dupla avassaladora

Getty

Anthony Davis nem precisou de muito para ajudar os Lakers a vencerem. Mas, de novo, terminou com um duplo-duplo: 13 pontos e 11 rebotes.

Assim, Davis e LeBron se tornam a primeira dupla de jogadores desde 1961 a terminar uma série de playoffs com médias de pelo menos 25 pontos e 10 rebotes.

O último dueto a conseguir o feito foi Bob Pettit – Cliff Hagan, pelo St. Louis Hawks.

A treta

Com a derrota já consolidada, Russell Westbrook ainda bateu boca com o irmão de Rajon Rondo.

A discussão foi tão séria que precisou ser apartada até pelos juízes. O irmão de Ronda foi retirado do ginásio.

Carushow

Quem também roubou a cena foi Alex Caruso. Ele fez apenas cinco pontos, é verdade, mas deu dois tocos absurdos e mais uma vez deu uma vida diferente à defesa dos Lakers enquanto esteve em quadra.