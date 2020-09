LeBron James diz que ficou ‘p***’ por não ter recebido prêmio de MVP da NBA

Giannis Antetokounmpo foi eleito o MVP da NBA na última sexta-feira, e LeBron James não gostou nada da premiação. Já na madrugada deste sábado, após a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Denver Nuggets, o ‘Rei’ revelou que ficou “p***” da vida com a decisão do painel de eleitores.

“Me deixou p***. Essa é minha reposta verdadeira. Me deixou p*** porque, de 101 votos, eu recebi 16 votos de primeiro lugar. Isso é que me deixa p*** mais do que qualquer coisa”, disparou o camisa 23. “É estranho às vezes. Não sei o quanto estamos realmente assistindo ao jogo de basquete ou se estamos só no modo da narrativa”, completou.

O jogador do Milwaukee Bucks ganhou 88 votos de primeiro lugar, ao passo que LeBron teve apenas 16. No total, Giannis ficou com 962 pontos, enquanto James acabou no segundo lugar, com 753.

Foi a quarta vez na sua carreira de 17 anos que o atleta de 2,06m termina na segunda colocação na corrida pelo prêmio de jogador mais valioso da liga. Agora, ele é o “recordista” em vices, empatado com Jerry West e Larry Bird.

“Estou bem, não me entendam mal, vou voltar para o meu quarto perfeitamente bem”, garantiu LeBron, ainda focado nos playoffs. “Vou voltar para o meu quarto, beber vinho e dormir muito bem nesta noite”, tranquilizou o astro.

Apesar de não ter ganhado o MVP, LeBron tem motivos para estar feliz. Além de já ter faturado esse troféu individual quatro vezes (2009, 2010, 2012 e 2013), ainda está vivo na corrida pelo título, diferente de Antetokounmpo.

Os Lakers bateram os Nuggets por 126 a 114 na última sexta e abriram 1 a 0 na série final da Conferência Oeste. Agora, se preparam para o Jogo 2, já neste domingo.