Leilão da Receita tem celulares Xiaomi e iPhone a partir de R$ 300

A Receita Federal do Brasil está realizando um leilão de bens apreendidos no Nordeste. Num dos lotes divulgados, há quatro iPhones com oferta inicial de R$ 300. Na venda pública, existem ainda produtos como MacBooks, iPads, tablets Samsung Galaxy, celulares Xiaomi e Motorola, Raspberry Pi, Chromecast e consoles.

As ofertas podem ser apresentadas até esta terça-feira (08).

Os lotes do leilão

Só para se ter uma ideia, o lote 61, que tem lance inicial de R$ 300, é composto por um iPhone 4 (A1332), um iPhone 5S (A1457) e dois aparelhos com o código A1387, que aparentam ser dois iPhones 4S. São todos itens usados, e não há fotos.

Há dois lotes compostos apenas de iPhone X, com lance inicial de R$ 1 mil. Por uma oferta inicial de R$ 3 mil, está disponível um conjunto com duas unidades do iPhone XS Max e dois pares de AirPods.

Existem ainda diversos lotes de produtos Xiaomi, um deles com nove unidades do Pocophone F1 com um preço inicial de R$ 5 mil. Em outro lote, são oferecidas 32 unidades do Google Chromecast a partir de R$ 1,5 mil. Um pacote, com lance inicial de US$ 7,5 mil inclui oito Xbox One e três PlayStation 4 Pro. Seis Raspberries Pi3 são oferecidos a partir de R$ 200.

Sistema de Leilão Eletrônico

Todos esses bens oferecidos no Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal encontram-se em cinco municípios da IV Região Fiscal: Cabo de Santo Agostinho (PE), Natal (RN), João Pessoa (PB), Cabedelo (PB) e Maceió (AL). A verificação de ativos online será permitida por videochamada ou envio de fotos por WhatsApp.

Para retirar as mercadorias leiloadas, é necessário pagar ante o ICMS. Pessoas físicas que licitarem em alguns dos lotes não podem revender os produtos arrematados, prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas. Mais detalhes do leilão poderão ser obtidos no site da Receita.