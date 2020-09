Lenovo ThinkPad X1 Carbon e Yoga chegam ao Brasil por R$ 20 mil

A Lenovo lançou dois novos notebooks da linha ThinkPad no Brasil, o X1 Carbon de oitava geração e o X1 Yoga de quinta geração. Os dispositivos chegam ao nosso mercado dando foco no segmento corporativo e não economizam no preço: os valores de cada um partem de R$ 20 mil.

O novo ThinkPad X1 Carbon e o X1 Yoga de quinta geração trazem como destaque o uso de processadores Intel de décima geração, incluindo os modelos i5-10310U e i7-10610U. Além disso, ambos utilizam Wi-Fi 6 para conexão online e SSD com tecnologia NVMe para armazenamento de dados.

ThinkPad X1 Yoga de quinta geraçãoFonte: Lenovo

Os dois modelos vêm com uma tela de 14” antirreflexo MultiTouch com resolução Full HD, mas contam com opções com display Dolby Vision 4K e com HDR.

Foco na segurança

Como os produtos são voltados para o mercado corporativo, a Lenovo também aplicou algumas ferramentas de segurança em ambos os notebooks. A tela dos dispositivos traz a tecnologia PrivacyGuard, que diminui o ângulo de visão e protege o display de bisbilhoteiros com o pressionar de uma tecla.

Outra ferramenta presente nos aparelhos é o software PrivacyAlert. A tecnologia usa uma câmera infravermelha para identificar quando alguém está atrás do usuário, olhando para a tela do computador. Quando o recurso detecta um intruso, uma notificação é enviada ao desktop.

A Lenovo também equipou os dois produtos com a tecnologia de criptografia Trusted Platform Module (dTPM), que funciona com o Windows 10, e uma tampa para webcam. Além disso, os dois notebooks contam com um leitor de digitais, que pode ser usado para proteger o login.

Preço e disponibilidade

ThinkPad X1 Carbon de quinta geraçãoFonte: Lenovo

A Lenovo já está vendendo em seu site brasileiro o X1 Yoga e X1 Carbon. Ambos os dispositivos chegam com variantes trazendo 8 e 16 GB de memória RAM, além de 256 ou 512 GB de armazenamento em SSD.

Os preços sugeridos do ThinkPad X1 Carbon de oitava geração começam em R$ 19.999, enquanto o novo ThinkPad X1 Yoga sai por valores a partir de R$ 20.159.