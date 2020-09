Leo Dias rememora foto de Bruna Marquezine chorando em evento de Flordelis

Não é segredo para ninguém que Bruna Marquezine fez parte do filme que contou a história da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), apontada pela polícia como mandante do assassinato do marido. Diante disso, Leo Dias divulgou fotos inéditas suas e de vários atores da Globo na obra.

Reynaldo Gianecchini, Cauã Reymond, Ana Furtado, Letícia Spiller, Alinne Moraes, Marcello Antony e Sérgio Marone, entre outros, tiveram seus nomes ligados ao da famosa em 2009, quando o filme foi ao ar, e fizeram questão de posar com ela nos bastidores.

Hoje, todos eles, certamente, se arrependem de terem estrelado a obra, mas as imagens acabaram ficando eternizadas.

Algumas delas foram tiradas dois anos antes do lançamento, em 2007, em um evento beneficente em prol do Lar Flordelis. Nelas, Bruna aparece chorando com uma flor na mão e vários atores de renome surgiram dando apoio à deputada.

O filme contava com depoimentos fictícios, interpretados pelos atores, na pele dos filhos da famosa, cuja intenção, segundo ela, era afastar crianças e adolescentes das drogas e do crime. Dez anos depois, um crime bárbaro aconteceu em sua casa: o assassinato do marido Anderson do Carmo, articulado com seus filhos biológicos.

Aos atores que fizeram parte, na época, foi informado que o lucro da bilheteria seria investido na compra de uma casa para Flordelis e os filhos.

