Leo Dias revela quatro pré-confinados que estão fora de A Fazenda 2020

Após 15 dias de pré-confinamento, os participantes de A Fazenda 2020 deixaram o hotel neste domingo (06), e seguiram para a sede do programa. No entanto, não foram todos os pré-confinados que conseguiram chegar até o reality.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, dos 24 que estavam no hotel, quatro eram reservas e voltaram para suas casas. Sendo assim, os outros 20 nomes foram levados para a tão famosa fazenda do programa.

Quando deixaram o hotel, as pessoas não sabia se iam para sua casa ou para o reality. Cobertos por um pano preto, eles eram colocados no carro da produção e levados para o destino final.

De acordo com a publicação, os nomes escolhidos para voltarem para casa foram: Faby Monarca, Marina Ferrari, Anderson Felício e Rafael Licks.

Após ser dispensada, a atitude de Marina foi a que mais chamoua atenção. Demonstrando tristeza com algo que havia acontecido, a influencer desabafou: “Pela minha carinha, dá pra ver que eu estou um pouquinho tristinha. Vim aqui falar brevemente sobre um assunto e dar uma resumida, até porque não posso falar muito sobre o momento que eu estou passando”.

“Muita gente perguntou: ‘Mari, o que você foi fazer tanto em São Paulo?’. Eu estava com um projeto, bem focada, que criei expectativas e me dediquei muito… Tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de dar o melhor, mas infelizmente não deu certo. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Nem tudo sai como programado.”

Vale lembrar que A Fazenda 2020 inicia nesta terça-feira (08). Segundo o colunista, os nomes confirmados são: Jojo Toddynho, Mirella,Tays Reis, Stefani Bays, Carol Narizinho, Jakelyne oliveira, Evelyn Bastos e Jessica Brankka para compor o time de peoas. Além de JP Gadelha, Biel, Mariano ,Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Juliano Ceglia.