Leo Dias toma grande choque, grita e assusta Ligia Mendes ao vivo

Leo Dias deu um grande susto em quem assistia ao seu programa na Panflix, nesta quinta-feira (3). Ao vivo, o jornalista entrevistava o sertanejo Belutti, da dupla Marcos & Belutti, quando levou um baita choque.

O colunista estava em videoconferência para o programa na rádio Jovem Pan, comandado em parceria com Ligia Mendes, que se assustou com a cena. O sertanejo também estava direto de sua casa e falou do choque do jornalista.

No momento do susto, o cantor respondia a uma pergunta. No vídeo, então, apareceu Leo Dias fazendo várias caretas de dor. Ele ainda gritou e começou a se mexer.

O jornalista estava sem som, mas foi possível ler nos lábios dele as palavras “ai”, “choque” e também palavrões. “Alguém tomou um choque”, disparou o cantor que faz dupla com Marcos.

“Acho que o Leo Dias tomou um choque. A gente vai ver o que é, porque o Leo Dias não pode tomar um choque, a gente precisa dele para viver”, disparou Ligia Mendes, visivelmente assustada.

“Essa cena pode virar um meme”, completou a apresentador, observando que o colega já estava melhor do susto. Vale ressaltar que o ex-Fofocalizando viajou ao Nordeste durante a semana e por isso não estava no estúdio da rádio.

Horas depois da situação, Leo Dias postou o vídeo do momento em sua rede social e ironizou tudo: “Programa eletrizante”.

Programa eletrizante! https://t.co/7KQmncQcBV — LeoDias (@euleodias) September 4, 2020