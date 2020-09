Leo Lins causa polêmica e expõe mulher, que vira alvo ataques gordofóbicos

Leo Lins se meteu em uma nova confusão. O humorista foi acusado de gordofobia por usuários do Twitter, nesta terça-feira (1º), e chegou a figurar entre os assuntos mais comentados. O motivo? Ele usou uma foto de uma mulher, sem autorização, para fazer brincadeira.

O integrante do The Noite, do SBT, postou uma imagem da digital influencer Pati Quental usando uma camiseta com a escrita: “Fica com Deus porque comigo não vai rolar”.

Na legenda, Leo Lins, então, disparou: “Gostei dessa camisa, sabem onde encontro?”. Nos comentários, muitos seguidores falaram sobre o corpo dela. “Ela se acha maior que Deus. E talvez seja”, ironizou Danilo Gentili.

A digital influencer Mariana Maciel, então, foi até suas redes sociais pedir ajuda para denunciar o humorista, que já foi acusado, em outras ocasiões, de gordofobia.

“URGENTE: A prima de uma amiga foi exposta sem autorização no instagram desse Leo Lins e está sendo alvo de comentários ridículos e gordofobicos. Ela e a família tão desesperados, não sabem o porquê de tanto ódio. Eu estou simplesmente horrorizada com isso”, implorou a mulher.

Após a repercussão negativa, Leo decidiu excluir a publicação. Para a Glamour, Pati declarou: “Foi um dos piores sentimentos que já tive na vida. Parecia que não era real. Eu tomei conhecimento através de uma amiga que me ligou desesperada e quando eu vi já tinham mais de 1.800 comentários, todos tratando o meu corpo e a minha imagem de forma pejorativa e grosseira”, disparou ela.

“Alguns me animalizando e dizendo claramente que não sou gente. Isso dilacera! Mesmo lutando contra a gordofobia diariamente ser atacada simplesmente pelo que sou fere imensamente. Ainda mais porque ali naquelas ofensas eu via a mim e a todas as gordas pelas quais luto todo dia. É muito ódio e preconceito gratuito”, comentou.