Leo Santana abre o jogo sobre relação com Lorena Improta e fala sobre ciúmes

Apesar de ter um relacionamento com Lorena Improta marcado por idas e vindas, Leo Santana deu a entender que ciúmes na web não é motivo de briga para o casal. Durante participação no programa Lucana By Night, da RedeTV!, o cantor revelou que a namorado não fica enciumada se ele curtir fotos de mulheres no Instagram.

“Há um respeito mútuo perante a isso (like em fotos). Não tem este estresse, não“, afirmou o cantor, que garantiu à apresentadora Luciana Gimenez que também não vê problemas caso a dançarina faça o mesmo em publicações de homens.

“Desde que eu a respeito isso que importa. Eu sou tranquilão, eu sou taurino e taurino não gosta muito de ‘DR’. A paz reina“, brincou o músico.

Mostrando que agora o retorno é para valer, Leo e Lorena, que começaram a morar juntos no início da pandemia do novo coronavírus, já estão planejando o casamento.

“Estamos nos programando para o próximo ano e mesmo com esta pandemia a gente já está desenrolando, mas, um passo de cada vez“, contou o baiano, que está com Improta há três anos no total.