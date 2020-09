Léo Santana deixa fãs suspirando ao rebolar com pouca roupa

Na última semana de agosto, Léo Santana lançou a música Só Você, em parceria com Kevinho e Rogerinho, que já conta com mais de 2 milhões de visualizações. Para promover a nova música, o baiano caprichou no rebolado e ostentou sua sensualidade.

Na tarde de quinta-feira (3), o cantor publicou um vídeo que mostra sua barriga tanquinho em rebolado provocativo ao som do novo single: “Quinta-feira pro fim de semana é um pulo. E eu já tô como?“. O post chegou a quase 400 mil curtidas e recebeu inúmeras mensagens ousadas.

“Imaginação foi longe… Me dê papai“, comentou uma internauta, rendida com Léo Santana dançando. “Acho que engravidei com esse vídeo“, disparou outra. “Deus me livre, mas quem me dera! Pai amado, que obra perfeita. Esse homem é uma afronta“, disse uma terceira pessoa, sobre o noivo de Lore Improta.

“Quarentena o deixou literalmente gigante, tá um monstrão de musculoso“, escreveu um fã de Léo, falando sobre o corpo definido do artista. Pessoas se confundiram achando que ele estava loiro, pelo reflexo da luz. Uma mulher trouxe um olhar menos sexual: “Lindinho, o amor tá te deixando fofo. Continuo te amando“.

Apesar de todas as investidas, o cantor é comprometido. No primeiro dia de agosto, Santana parabenizou a noiva pelo aniversário: “Parabéns minha Neni! Gratidão a Deus pela sua vida, pela sua saúde e por ser essa menina-mulher que tanto admiro, sou encantado e um eterno apaixonado. Saúde saúde e mais saúde. Te amo“.

Confira: