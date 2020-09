Leonardo abre o jogo sobre o PSG

Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, abriu o jogo em entrevista ao programa “Canal Football”, no Canal+, no domingo (6), esclarecendo a relação com o técnico Thomas Tuchel até a saída de Thiago Silva e o interesse em Messi.

Em relação ao jogador argentino, tema que dominou o noticiário nas últimas duas semanas, Leonardo admitiu que é um nome que interessou ao PSG, com o clube acompanhando atentamente o encaminhamento do caso. O camisa 10 entrou em atrito com a diretoria do Barcelona e comunicou em 25 de agosto que não desejava cumprir o último ano de contrato.

Não apenas o PSG, mas Manchester City, Inter de Milão e Juventus também ficaram atentos aos passos seguintes, mas acabaram frustrados. Após reuniões e mais reuniões, Messi anunciou que cumprirá o último ano de contrato.

Já sobre Tuchel, Leonardo mostrou-se incomodado com notícias que colocaram que ele teria procurado o técnico italiano Massimiliano Allegri. Jornais franceses e italianos publicaram que o brasileiro desejava que o profissional com passagens marcantes por Milan e Juventus substituísse o alemão, apontando um desgaste na relação entre ambos.

“Ele ainda tem dez meses de contrato”, disse. “A situação é muito clara com Tuchel. Ele fez algo fantástico, a melhor temporada da história do clube”, acrescentou.

Sobre Thiago Silva, disse que a decisão de não renovar o contrato ocorreu em março, levando-se em conta o impacto financeiro causado na temporada 2019/20 pela pandemia do novo coronavírus. Até disse que repensou depois, mas já era tarde.

Confira abaixo os principais trechos da entrevista concedida por Leonardo e o que ele falou também de Neymar, Mbappé, reforços e o polêmico calendário da temporada 2020/21, motivo de ira do brasileiro.

Leonardo, diretor esportivo do PSG Getty Images

Messi no PSG

“Hoje, financeiramente, é complicado pensar nisso. Mas me excita um pouco quando dizemos para nós mesmos que, talvez, seja possível. Ele é um jogador indiscutível. É Beckham que acaba em Paris, Messi que acaba em Paris… Futebol é estar em volta da mesa, todo mundo fala de tudo e as coisas vão avançando”

Neymar e Mbappé

“Queremos continuar com eles. Tudo está claro para todos. Já falamos com eles. Você tem que encontrar a hora certa e a maneira certa de concluir com eles. Temos sorte de ter dois jogadores assim na mesma equipe. Temos os dois melhores jogadores do mundo depois de Messi e Ronaldo. É algo enorme tê-los aqui. Para Mbappé, o reflexo é normal. Há tantas coisas boas em Paris que o casamento é perfeito. Há ótimas equipes que também passarão por momentos difíceis. Paris será uma equipa que brilhará nos próximos anos”

Leonardo, diretor esportivo do PSG Getty Images

Saída de Thiago Silva

“Nós conversamos até o último momento. Para ele, assim como para Cavani, são decisões difíceis. Eles são ídolos totais. Um ano a mais ou a menos é difícil. Tomamos essa decisão em março por motivos financeiros e para mudar gerações. Então houve uma jornada diferente. Temos um grupo feliz que queremos manter. Por isso busquei de novo Thiago Silva, mas ele disse que não”

6 jogadores com COVID-19

“Todas as equipes têm casos positivos, por que casos positivos, quando acontecem no PSG, são um escândalo? Os jogadores estão com suas esposas e seus filhos, Neymar está com seu pai e seu filho. Instagram não corresponde à realidade. Eu odeio Instagram. Sou muito apegado à disciplina, ao trabalho, ao campo. Eu sou de uma geração diferente. Se tivermos de cobrá-los por mau comportamento, por algo que prejudica o desempenho, faremos. Mas não aconteceu. Todos os jogadores de futebol vão para Ibiza. Muitos jogadores do Bayern também estiveram em Ibiza”

Calendário 2020/21

“O problema básico é organizar o primeiro dia do campeonato no fim de semana da final da Champions League. Para mim, é incompreensível. Adiamos a partida porque estamos na semifinal. Quatro dias antes da final, estávamos discutindo se iríamos adiar a partida ou não! As decisões são políticas ou esportivas? Todos os outros campeonatos europeus começam em 13 ou 18 de setembro. A programação da Alemanha é perfeita. Terminaram 20 dias antes da Champions League, tiveram uma semana ou dez dias de preparação e jogaram. Estamos há quatro meses sem nenhum jogo oficial. Jogamos uma final de Copa em que quebramos o Neymar e depois o Mbappé, que perdemos até a Champions League. E os dois clubes franceses na Liga dos Campeões devem jogar prorrogação na final da Coupe de la Ligue! Parece que não pensamos nisso”

Leonardo, diretor esportivo do PSG Getty Images

Mercado

“O PSG ainda é ambicioso. Todos os clubes hoje precisam vender para poder comprar. Existe uFair Play financeiro que nos impede de colocar mais dinheiro. Precisamos vender jogadores, não é fácil, porque ninguém quer comprar. Investimos no Icardi este ano. Existem partidas que foram planejadas. Temos uma lista de prioridades para determinados cargos. Precisamos de lateral-direito, é óbvio. Mas temos um mês até 5 de outubro. Olhamos muito para o mercado francês, mas temos que equilibrar. Não vamos trazer dez jogadores. Você tem de ser criativo, tem muitas ideias, pode haver discussões. Éramos 29 jogadores no plantel na última temporada, era um pouco demais. A base existe. Marquinhos, Verratti, Neymar, Mbappé, Di María, Sarabia, Kimpembe, Desfiles. Eles são todos jovens. Temos a base há cinco ou seis anos”

Relação com Tuchel

“Ele ainda tem dez meses de contrato, nós temos tempo. Dizem que há um problema porque ele foi escolhido antes de mim. Tive a opção de decidir se o treinador fica ou não. Falamos muito claramente. Nunca entrei em contato com Massimiliano Allegri. Nunca falamos com outro treinador para vir aqui. Estamos saindo de uma temporada muito positiva, queremos ser melhores. A situação é muito clara com Tuchel. Ele fez algo fantástico, a melhor temporada da história do clube. Ele sabe tudo o que pensamos, a situação do clube, a janela de transferência. Falamos o tempo todo sobre a possibilidade de contratar um jogador ou não. Sempre há uma conversa. Não existe um jogador que ele não tenha validado ou que não tenhamos falado”