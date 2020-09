Leticia Sabatella revela assédio aos 12 anos e uso de tijolo para se defender · .

Leticia Sabatella revelou que sofreu um assédio assustador aos 12 anos de idade e usou um tijolo como instrumento de defesa. A atriz, que está no elenco de Nos Tempos do Imperador, novela das seis inédita da Globo, desabafou que ainda criança foi abordada por um motorista na rua, que exibiu seu órgão sexual. “Corri mais de quarteirão e meio até chegar em casa. Coração a mil”, relembrou nesta terça-feira (8).

A atriz de 49 anos fez um comentário em um post sobre violência contra as mulheres publicado pelo perfil Mídia Ninja no Instagram. No texto, uma internauta narrava um assédio sofrido aos dez anos. Leticia, então, compartilhou sua história.

“Voltando do balé com 12 anos. Um carro para ao lado da calçada larga, o motorista pergunta o nome da rua, eu respondo de longe. Ele finge não escutar, eu me aproximo para que ele ouça. Então, reparo seu olhar vidrado, os olhos verdes, avermelhados, o pênis ereto (gigante)”, contou.

“Recuo, sem dar as costas, pego um tijolo de uma pilha de construção. E fico imóvel, encarando-o com o tijolo erguido. Ele segue até o fim da rua e retorna, passando por mim novamente. Meus olhos fixos nos olhos dele, quando passou por mim. Segui-o com o olhar até vê-lo sumir”, relembrou.

Maeve Jinkings e Leticia Sabatella relatam assédio no perfil do Mídia Ninja (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem também deixou um desabafo na página foi Maeve Jinkings, que recentemente atuou em A Dona do Pedaço, da Globo. A atriz contou o tipo de frases que ouviu nas ruas ainda criança.

“A partir dos nove anos eu já escutava nas ruas palavras sussurradas nos meus ouvidos. Coisas como ‘bucetuda’. Eu disse: aos nove”, frisou.

Internautas rapidamente se mobilizaram para enviar mensagens de apoio para as artistas. O post com relatos sobre assédio infantil e cultura do estupro contabilizou mais de 700 comentários. Entre eles, diversas denúncias de outras mulheres.

