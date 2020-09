Lexa dá o que falar ao dispensar sutiã e exibir look descolado

Lexa esbanjou sua beleza ao exibir sua boa forma em um look bem ousado. Sem sutiã, usando um modelito colorido, a funkeira caprichou na escolha para apresentar mais uma edição do TVZ, no Multishow.

Os fãs também aprovaram a produção. “Que perfeição!”, escreveu um admirador da famosa no Instagram. “Que sapequinha mais poderosa!”, brincou outro internauta. Alguns foram um pouco mais ousados: “Essa mulher é aquilo que eu queria por um dia”, frisou um terceiro.

Recentemente, a musa anunciou mais uma novidade para sua carreira. Ela terá um documentário para chamar de seu. A novidade foi anunciada pela própria cantora nas redes sociais, onde recebeu o apoio dos seus fãs, que reagiram tão empolgados quanto ela.

“Sim! Terei um documentário na Globoplay contando a minha história e mostrando todos os bastidores. Dá para acreditar? Porque eu estou surtando! Porque isso é gigante para mim e para o meu trabalho“, iniciou. Em seguida, fez questão de demonstrar sua emoção: “Dá até um nó na garganta essa conquista. Feliz demais!“.

Nos comentários, os seguidores deixaram suas mensagens de apoio à artista. “Fazendo história e a intenção é não parar“, comentou um rapaz, parafraseando parte da letra do hit Chama Ela. “Parabéns! Quem planta, sempre colhe“, celebrou uma moça. “Que massa! Eu vou adorar assistir você“, garantiu uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram 😘😘😘 Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa) em 31 de Ago, 2020 às 6:27 PDT