Lexa vai aos prantos ao relembrar trabalho como padeira

Lexa esteve no Domingão, ontem (6), e acabou sendo surpreendida com uma homenagem no palco da atração da Globo. A cantora não segurou as lágrimas ao ouvir o depoimento de sua mãe, Darlin Ferrattry, sobre as dificuldades que elas enfrentaram antes do sucesso.

Em depoimento, a mãe explicou que, para ajudar nas despesas da casa, Lexa foi trabalhar como padeira. Além disso, Darlin lembrou o dia em que ela queimou uma fornada e deixou de receber um dinheiro que pagaria a conta de luz.

“Lexa, quando mais jovem, viu que a gente estava passando por dificuldades em casa e foi trabalhar. Ela era padeira, e com muito orgulho. Uma vez, chegou com dois sacos cheios na mão e falou: ‘Mãe, eu queimei a fornada hoje’, e ela fazia mil e quinhentos pães. A preocupação dela em saber que seria menos R$ 60 do salário para poder contribuir em casa“, declarou.

Visivelmente emocionada, Lexa revelou que a família não tinha dinheiro para pagar as contas: “Esse caso que ela contou, é porque a gente estava sem luz e esses R$ 60 eram para pagar a conta em casa. Fiquei muito triste porque fazia falta”.

Em seguida, então, a funkeira destacou que se machucou bastante ao trabalhar em uma padaria, quando jovem. “Era um trabalho extremamente braçal, fiquei com marcas de queimaduras por muito tempo nos braços”, finalizou a famosa.