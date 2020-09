LG K22 e K22+ são lançados oficialmente no Brasil

A LG trouxe para o Brasil os seus dois novos celulares K22 e K22+, que chegam para atender aos consumidores interessados em aparelhos de entrada. Os modelos, apresentados oficialmente nesta terça-feira (29), já estavam à venda no mercado nacional há alguns dias.

Os novos integrantes da linha LG K 2020 trazem tela de 6,2 polegadas, com resolução HD+ e proporção 19:9, oferecendo melhorias para assistir filmes e séries, jogar e fazer chamadas de vídeo. Recursos normalmente encontrados em smartphones mais caros, como inteligência artificial e resistência militar, também estão presentes.

Com relação às câmeras, são duas lentes na traseira. A principal, de 13 MP, conta com a tecnologia PDAF, que minimiza distorções, enquanto a secundária, de 2 MP, é uma lente macro, para tirar fotos de pequenos objetos. Já a câmera de selfie, que fica em um entalhe na parte central do display, tem 5 MP de resolução.

O K22 é o mais básico deles.Fonte: LG/Divulgação

As características acima são as mesmas nas duas versões, que também compartilham o processador Qualcomm 215, de quatro núcleos e 1,3 GHz de frequência. Outros detalhes em comum são a bateria de 3.000 mAh, o botão para acionar o Google Assistente e o sistema operacional Android 10.

RAM, armazenamento e preços diferentes

As diferenças entre os dois novos celulares LG estão na memória RAM e na capacidade de armazenamento. Enquanto o K22 tem 2 GB de RAM e espaço para 32 GB de dados, o K22+ traz 3 GB de RAM e 64 GB de memória interna.

O K22+ possui mais capacidade de armazenamento e RAM.Fonte: LG/Divulgação

Os preços também são diferentes. O LG K22 custa R$ 999 e o LG K22 Plus sai por R$ 1.099, podendo ser encontrados nas principais varejistas do país.

Ambos estão disponíveis nas cores Azul, Titânio e Vermelho, com resistência militar MIL-STD-810G. Segundo a fabricante, essa certificação garante proteção contra quedas, umidade e temperaturas extremas.