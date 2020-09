LG Velvet é lançado no Brasil por R$ 4.299

Nesta quinta-feira (17), o LG Velvet chegou ao Brasil. Depois de ser listado em alguns sites de comércio eletrônico, o smartphone com design diferenciado começou a ser vendido oficialmente no país por R$ 4.299.

O smartphone tem um design elegante, com as câmeras traseiras posicionadas na vertical, como se gotas de água estivessem caindo. O corpo do aparelho é curvo tanto na frente quanto na traseira, o que dá um aspecto meio oval. O aparelho possui certificação IP68 contra água e poeira.

A tela OLED de 6,8 polegadas tem sensor de impressões digitais integrado, enquanto a câmera traseira tripla tem sensor principal de 48 MP acompanhado de um ultra-wide de 8 MP e de um sensor de profundidade de 5 MP. A câmera frontal tem 16 MP.

Com uma bateria de 4.300 mAh, o LG Velvet chega ao Brasil com um processador Snapdragon 845, um modelo lançado pela Qualcomm em 2017. O intermediário premium conta ainda com 6 GB de RAM, 128 de armazenamento interno e bateria de 4.300 mAh.

O LG Velvet chega nas cores Aurora White, Aurora Grey e Illusion Sunset.

Especificações do LG Velvet: