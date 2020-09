LG Wing: celular com tela secundária giratória é confirmado

A fabricante sul-coreana LG deu mais detalhes sobre a revelação do seu novo smartphone, um modelo com uma tela secundária giratória que deixa o dispositivo em formato de “T”.

O nome do dispositivo será mesmo LG Wing, assim como indicavam os vazamentos anteriores, e ele é tido como a estreia de uma nova linha de produtos da marca. A família Explorer Project vai “focar nas necessidades em evolução e de constante mudança nos consumidores atuais e nas normas desafiadoras estabelecidas pelos usuários”, ao mesmo tempo em que faz experimentações com design e interação.

A logo do smartphone também foi confirmada pela fabricante.Fonte: LG

O LG Wing é considerado o modelo mais ousado pela própria empresa, já que conta com uma experiência inédita e diferenciada de forma e modo de uso — a tal rotação em 90º do display secundário. Segundo o site The Elec, ela vai escolher 300 voluntários para analisarem o produto de graça durante quatro semanas.

Por enquanto, não há detalhes técnicos confirmados, nem uma data de lançamento ou preço sugerido. A revelação do LG Wing está marcada para o dia 14 de setembro, às 11 horas da manhã (horário de Brasília), pelo canal da LG Mobile no YouTube.

Fique ligado no TecMundo na próxima segunda-feira para saber tudo sobre o lançamento.