Li Martins abre o coração e lamenta dinheiro que perdeu na época do Rouge

Apesar de já estar fora do Rouge há anos, Li Martins ainda lembra bem da época em que o grupo estourou entre os jovens do Brasil. Durante uma live com Andreia Sorvetão na última quinta-feira (3), a cantora revelou o que acontecia nos bastidores de tanto sucesso…

Honesta, Li revelou que ao contrário do que muitos pensam, ela não ficou rica durante o seu tempo no grupo, já que boa parte do dinheiro que geravam não ia para elas.

“O que sobrava para gente, era muito pouco. Era muita gente para compartilhar (os lucros). Eles investiram muito na gente“, explicou. “Todo o dinheiro que a gente poderia ter ganho, ia para os fogos, pro aluguel do painel de LED“, contou.

A artista ainda completou: “Li uma vez que foram 7 milhões de reais – se é muito dinheiro hoje, imagine há mais de 15 anos? O que eles gastavam não era brincadeira. Mas penso que poderia ter sido economizado: eram muitas trocas de roupa“.

Ainda lembrando da época, Li Martins revelou que pensava cursar Medicina: “Achava que sairia do Rouge para a faculdade de Medicina. A princípio, queria ser médica, como meu pai. Agora, claro, não penso mais, não teria paciência. Seriam uns 10 anos de estudos e não penso em parar de cantar“.