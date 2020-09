Libertadores volta com jogos em SBT, Band, Fox Sports e Facebook · .

Depois de mais de seis meses de paralisação em razão da pandemia da Covid-19, a Libertadores da América volta nesta terça (15). A competição será retomada com mudanças nos direitos de transmissões das partidas para o Brasil. Agora, os duelos na TV aberta serão transmitidos pelo SBT e não mais pela Globo. Na TV paga, a novidade é a Conmebol TV. Fox Sports e Facebook continuam exibindo o torneio.

A Conmebol TV, pay-per-view criado pela Conmebol em parceria com o BandSports, que fica responsável pela produção e programação do conteúdo, exibe com exclusividade os dois jogos de times brasileiros nesta terça: Jorge Wilstermann (BOL) x Athletico-PR, às 19h15, e Santos x Olimpia (PAR), às 21h30.

As partidas podem ser acompanhadas apenas na Claro/Net e Sky porque o novo PPV está disponível apenas nessas operadoras de TV por assinatura por enquanto. Para ver online, os torcedores podem recorrer aos serviços de streaming das operadoras (Sky Play e Now).

Na Claro, tanto o duelo do Athletico-PR como o do Santos, serão mostrados no Canal do Cliente (500). Na Sky o pacote de jogos pode ser acessado nos canais 211 e 212 SD e 611 e 612 HD. O pay-per-view tem o valor mensal de R$ 39,90, mas, nesta primeira semana, as operadoras vão exibir os confrontos gratuitamente, como parte da estratégia de lançamento.

Outra novidade nas transmissões brasileiras da Libertadores é o SBT, que mostrou interesse e fechou acordo para exibir a principal competição de clubes da América do Sul até 2022 depois que a Globo rescindiu o contrato. A emissora de Silvio Santos assume as partidas na TV aberta, e os confrontos que seriam televisionados pelo SporTV na TV paga migraram para a Conmebol TV.

Reforçado pelas contratações de Téo José e Mauro Beting, o SBT vai colocar no ar dois jogos na TV aberta: Bolívar (BOL) x Palmeiras e Universidad Católica (CHI) x Grêmio, ambos marcados para quarta-feira (16), às 21h30. A partida do time paulista será exibida para todo o Brasil, com exceção do Estado de Santa Catarina e das cidades de Porto Alegre, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Esses lugares acompanham o duelo da equipe gaúcha, que também terá exibição da Conmebol TV.

A competição sul-americana permanece no Fox Sports na TV paga. A diferença é que o canal contará com a integração de jornalistas nas transmissões. Profissionais da ESPN Brasil, que também pertence à Disney, como o narrador Paulo Andrade e o comentarista Paulo Calçade, passarão a integrar as equipes nas partidas.

O Fox Sports vai transmitir duas partidas de equipes brasileiras com exclusividade: Internacional x América de Cali (COL), quarta (16), às 19h15, e São Paulo x River Plate (ARG), quinta (17), às 19h. Também vai exibir Bolívar (BOL) x Palmeiras. O Fox Play é o serviço de streaming do canal da Disney e também disponibiliza os jogos.

Para assistir online, a opção é o Facebook Watch, disponível em computadores, dispositivos móveis e smart TVs. A rede social tem o direito de exibir um jogo por rodada sempre às quintas-feiras com exclusividade. O duelo desta semana é Independiente del Valle (EQU) x Flamengo, às 21h.

A equipe das transmissões exclusivas no Facebook é da Turner (Esporte Interativo/TNT), que firmou uma parceria com a rede social neste ano.

Por enquanto, os primeiros duelos do reinício da competição não terão público nos estádios, medida preventiva contra a disseminação do coronavírus (Covid-19). O atual campeão é o Flamengo.

Libertadores ao vivo

Veja a lista de partidas dos times brasileiros da terceira rodada da Libertadores e saiba onde assistir aos confrontos:

Terça (15)

19h15 – Jorge Wilstermann x Athletico-PR – Conmebol TV

21h30 – Santos x Olimpia – Conmebol TV

Quarta (16)

19h15 – Internacional x América de Cali – Fox Sports

21h30 – Bolívar x Palmeiras – SBT e Fox Sports

21h30 – Universidad Católica x Grêmio – SBT (p/SC e as cidades de Porto Alegre, São Luiz, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu) e Conmebol TV

Quinta (17)

19h – São Paulo x River Plate – Fox Sports

21h – Independiente del Valle x Flamengo – Facebook

