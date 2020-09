Libras | 3 aplicativos para aprender linguagem de sinais

Dia 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos. A data marca a importância da inclusão linguística para a acessibilidade social como um todo, principalmente na comunicação. Foi nesse sentido que alguns desenvolvedores de aplicativos decidiram criar alternativas práticas — e acessíveis — para o ensino de Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

A Libras é considerada a segunda língua oficial do Brasil desde 2002, por meio da Lei nº 10.436. Ela combina gestos, expressões faciais e corporais para compor seu diálogo e é a principal forma de alfabetização de pessoas com deficiências auditivas. Com suas próprias regras, seu ensino pode ser limitado e por isso opções de cursos virtuais, por meio de aplicativos, são importantes para o acesso à língua.

Confira abaixo alguns apps para o ensino de linguagem de sinais:

Hand Talk

O Hand Talk é considerado uma das melhores alternativas para a tradução e ensino de Libras. O aplicativo conta com Hugo, um interprete 3D, que auxilia o aprendizado e tradução de Libras, facilitando o processo de memorização dos gestos. Outra função interessante é a capacidade de salvar expressões traduzidas para se usar futuramente.

Atualmente, ele encontra-se disponível para Android na Google Play Store e também para iOS, na Appstore. Em ambas plataformas sua nota é de 5 estrelas, em mais de 33 mil avaliações feitas pelos usuários.

VLibras

O VLibras é outra opção recomendada, disponível para navegadores de internet, Windows e Linux e também está presente nas plataformas iOS e Android. Fruto de uma parceria entre o Ministério da Economia (ME), por meio da Secretaria de Governo Digital (SGD) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o aplicativo de código aberto oferece diversas ferramentas que visam acessibilidade, como a tradução de textos em Libras, por exemplo. Nos celulares, ele também permite a fala como método de entrada para obter precisão na tradução simultânea da língua de sinais.

Alfabeto Libras

O aplicativo Alfabeto LIBRAS tem funções dedicadas aos iniciantes. (Fonte: Alfabeto LIBRAS / Divulgação)Fonte: Alfabeto LIBRAS

O Alfabeto LIBRAS é uma alternativa indicada para iniciantes. Desenvolvido pelo Projeto Beethoven, o aplicativo usa jogos para tornar o aprendizado da língua mais dinâmico e já está disponível para Android e também iOS.