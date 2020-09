Liderança em custos – Posicionamento Estratégico – Parte 1

assDividimos a série “Liderança em custos” em duas partes, na primeira parte falaremos sobre o que é e onde se aplica essa estratégia.

Administração estratégica

Vamos falar sobre posicionamentos estratégicos que o empresário pode ter mediante o seu negócio. Mesmo sendo empreendedor, pode adequar ao melhor estratégia para ter sucesso no seu negócio.

Quando a empresa resolve se posicionar na liderança em custos, significa que decidiu explorar um trade-off.

Trade-off significa explorar uma situação de conflito de escolha, portanto a empresa opta por se posicionar na liderança em custos explorando menores custos para atender a produção da sua empresa, assim fazendo uso a seu favor do fator concorrência.

Onde se aplica?

Esse tipo de estratégia que se aplica em produtos-padrão como produtos de higiene, alimentos e materiais de escritório, além de indústrias que atendem segmentos de clientes com foco em logística. Essas empresas procuram focar suas atividades primárias.

Competência em logística

A competência em logística, seja interna ou externa, se deve à importância que a empresa dá para os estoques na sua empresa.

A aplicação de algumas metodologias de controle reduzem custos, mediante otimização de estoques.

As metodologias mais aplicadas são:

Just in time e produção flexível.

Just in time

Esse método diz respeito sobre produzir o necessário, em ritmo adequado, e somente quando necessário.

Produção flexível

Produção ajustada à demanda.

Análise de liderança de custos

Dependendo da empresa e da forma de atuação, é viável para a empresa fazer uso do modelo das cinco forças de Porter. (Poderá conferir aqui poder de barganha do comprador e fornecedor. Aqui falamos sobre novos produtos e essas forças no empreendedorismo).

Liderança em custos requer aquisição de peças padronizadas, e em muitas quantidades, e esse fato, aumenta o seu poder de barganha com o fornecedor, isso é lucrativo para você, pois ele acaba reduzindo os preços.

Acompanhe a segunda parte dessa série.