Lili cai na ‘rádio peão’ e tem segredo vazado para Germano · .

Em Totalmente Demais, após Lili (Vivianne Pasmanter) sentir enjoos durante um passeio de carro, Silas (Wendell Bendelack), o motorista, fofocará para Euzébia (Regina Sampaio) que a patroa dos dois pode estar grávida. Graças à “rádio peão”, a empregada acabará vazando o segredo da ricaça para Germano (Humberto Martins).

O funcionário deixará a dona da Bastille em casa e explicará para a colega que eles chegaram mais cedo do que o imaginado devido a um mau-estar da madame. “Ela disse que é coisa de mulher, eu não entendo muito bem, mas…”, falará o motorista, de forma sugestiva. “Será que ela tá grávida?”, perguntará a cozinheira.

“Será que é do doutor Germano ou do…”, provocará o abusado, em referência a Rafael (Daniel Rocha), ex-namorado de Lili. “Nem fala, pelo amor de Deus”, interromperá a senhora de idade, fazendo o sinal da cruz nas cenas que vão ao ar a partir de 21 de setembro na reprise da novela das sete da Globo.

Mais tarde, a governanta tentará arrancar a verdade da chefe ao vê-la pedir para o marido, com quem já terá reatado o casamento após um período separados, abrir um vinho para tomarem. “Dona Lili, desculpa me intrometer, mas acho que a senhora não devia beber nesse estado”, aconselhará a idosa.

“Que estado?”, perguntará a madrasta de Eliza (Marina Ruy Barbosa). “O Silas falou que a senhora ficou enjoada no carro e que disse que era coisa de mulher?”, disfarçará a empregada, sem jeito. “Por favor, não vamos dar asas à imaginação, dona Euzébia, eu já marquei consulta com o meu médico. Eu acho que é menopausa, com licença”, se irritará a empresária.

“Dona Lili, eu conheço a senhora. Olhando pro rosto da senhora, eu já lhe vi grávida duas vezes, essa pode ser a terceira”, insistirá a funcionária. Neste momento, Germano voltará a tempo de ouvir a revelação. “Como é que é? Grávida?”, questionará o chefe de Jonatas (Felipe Simas) na novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm.

Totalmente Demais foi exibida originalmente entre 2015 e 2016, e a Globo reprisa a novela das sete desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia da Covid-19. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar no folhetim protagonizado por Marina Ruy Barbosa.

