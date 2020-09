Lili obriga Cassandra a usar focinheira e latir baixo; saiba por quê · .

Cassandra (Juliana Paiva) terá de obedecer uma ordem seríssima de sua sogra em Totalmente Demais. A jovem descobrirá que Lili (Vivianne Pasmanter) está grávida e ficará muito impressionada. Mas a ricaça obrigará a namorada de Fabinho (Daniel Blanco) a ficar de bico calado. A modelo sofrerá, mas concordará em manter segredo.

No capítulo previsto para ir ao ar no próximo dia 24, a jovem estará tomando um banho de piscina na casa dos sogros quando Germano (Humberto Martins) pedirá que ela vá ver se Lili está precisando de alguma coisa.

A personagem de Juliana Paiva chegará na sala e ouvirá uma conversa da socialite com Euzébia (Regina Sampaio). “Meu Deus do céu, nessa idade, depois de tudo que eu passei, eu nunca imaginei que pudesse ficar grávida”, dirá a madame.

Cassandra se espantará e gritará de felicidade. “Gente, mas essa família não para de crescer, né. O Fabinho vai ganhar um irmãozinho, que lindo”, dirá, batendo palmas. A ricaça ficará muito constrangida e afirmará que ela ouviu errado.

“Dona Lili disse nunca imaginou passar por um momento tão grave”, tentará consertar Euzébia. “Não vem, não, eu posso ser burra mas eu não sou boba e nem surda. Agora é só fazer as contas pra ver se o filho é do tio Germano ou do Rafael (Daniel Rocha)”, falará a garota, com atrevimento.

Lili, então, se irritará: “Cassandra, eu exijo que você seja discreta e prudente, entendeu?”. A emprega complementará dizendo que é para ela ficar de bico fechado. A filha de Hugo (Orã Figueiredo) fará sinal de boca fechada, mas terá muita dificuldade para não revelar o segredo.

Totalmente Demais foi exibida originalmente entre 2015 e 2016, e a Globo reprisa a novela das sete desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia da Covid-19. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar no folhetim protagonizado por Marina Ruy Barbosa.

