É nesse domingo, 20 de setembro, a partir das 17h, que a Live “Encontro dos Brabo” acontecerá no youtube.com/boainformacao.

Luis Morall, Túlio Gonçalves, Larry Simpatia e Vinícius O Baixinho se apresentarão no evento ao vivo para entreter as pessoas em casa. A live contará com uma mistura de músicas que vai do Forró, Arrocha e Pagode.

Diretamente de Piaçabuçu, a live terá qualidade BoaTV. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder esse grande show.