Liverpool inicia ‘defesa do título’ da Premier League; saiba o que mudou da estreia de Klopp até o time atual

O Liverpool inicia neste sábado, a partir das 13h30 (de Brasília), a “defesa do título” da Premier League. Os atuais campeões recebem o recém-promovido Leeds United, de Marcelo Bielsa, em Anfield, com transmissão da ESPN Brasil e do ESPN App.

Após conquistar o título inglês com sete rodadas de antecedência, o Liverpool abre a temporada atual com sua base praticamente mantida em relação ao time campeão. Mas, se olharmos para a primeira escalação de Klopp, as mudanças são enormes.

O treinador alemão estreou nos Reds em 17 de outubro de 2015, com um empate sem gols contra o Tottenham, à época de Maurício Pochettino, em White Hart Lane.

Klopp abriu os trabalhos no Liverpool com o seguinte time titular: Mignolet; Clyne, Sakho, Skrtel e Moreno; Lucas Leiva, Emre Can e Milner; Lallana, Origi e Coutinho. Vale lembrar que a equipe entrou desfalcada de nomes como Jordan Henderson, Joe Gomez e Roberto Firmino, que mais tarde seriam fundamentais no esquema do alemão.

Nome a nome, já é possível perceber que apenas dois jogadores permanecem em Anfield depois de tanto tempo: James Milner, o polivalente inglês que joga na lateral esquerda e no meio-campo, e Divock Origi, atacante belga que é a primeira opção do banco para as vagas do trio Salah, Mané e Firmino.

Jurgen Klopp orienta jogadores em sua estreia pelo Liverpool, em 17 de outubro Michael Regan / Getty Images

Os demais todos foram embora. O primeiro a sair foi o zagueiro Skrtel, vendido em julho de 2016 ao Fenerbahce por 6 milhões de euros. Na temporada seguinte, saíram o também zagueiro Sakho, negociado com o Crystal Palace por 28,2 milhões de euros, e o volante brasileiro Lucas, liberado à Lazio por 5,7 milhões de euros.

A “revolução” de Klopp seguiu nos meses seguintes. Em janeiro de 2018, Philippe Coutinho se transferiu para o Barcelona por incríveis 145 milhões de euros, soma que permitiu ao Liverpool contratar jogadores importantes e que hoje brilham na equipe. No semestre seguinte, foi embora Can, de graça, para a Juventus.

As últimas mudanças foram a partir de 2019. O lateral Nathaniel Clyne saiu emprestado ao Bournemouth em janeiro, Moreno foi cedido gratuitamente ao Villarreal em julho, e o goleiro Mignolet, responsável por evitar a derrota de Klopp na estreia com boas defesas, acabou negociado com o Brugge, por 7 milhões de euros.

O último titular a se despedir foi Adam Lallana, que, ao contrário dos demais, teve a chance de fazer parte do elenco campeão inglês antes de assinar por três anos com o Brighton.

Adam Lallana durante treino do Liverpool, em 30 de maio de 2020 Getty Images

Enquanto alguns saíram, outros chegaram. Do time atual, Klopp foi buscar no mercado nomes como o goleiro Alisson, o zagueiro Virgil Van Dijk, o lateral-esquerdo Andrew Robertson, o volante Fabinho e os atacantes Mohamed Salah e Sadio Mané. Todos, juntos, custaram 284,35 milhões de euros, o que, na cotação atual, representaria R$ 1,79 bilhão.

É essa base que deve ir a campo neste sábado, contra o Leeds, na abertura da temporada 2020-21. O Liverpool tentará o bicampeonato inglês após perder a Supercopa da Inglaterra nos pênaltis para o Arsenal.