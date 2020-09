Liverpool paga R$ 314 milhões e acerta contratação do atacante Diogo Jota, do Wolverhampton

Após anunciar o meia Thiago Alcântara, ex-Bayern, na manhã desta sexta-feira, o Liverpool fez outra grande operação no mercado a acertou a contratação do atacante Diogo Jota, do Wolverhampton.

Segundo o jornal Liverpool Echo, a negociação foi fechada por 45 milhões de libras (quase R$ 314 milhões), sendo 41 milhões de libras (R$ 285,5 milhões) fixos e o restante em bônus.

O acordo pelo atleta de 23 anos será de cinco temporadas, de acordo com o diário.

Jota, que também defende a seleção de Portugal, vem de excelente 2019/20 com os Wolves, tendo marcado 16 gols em 48 partidas.

Diogo Jota antes de jogo entre Wolverhampton e Sevilla, pela Liga Europa Getty Images

Ele defendeu o Wolverhampton nas últimas três temporadas, conquistando a admiração do técnico Jurgen Klopp por seu dinamismo.

Antes, o atleta passou por Paços de Ferreira, Atlético de Madrid e Porto.

Pelo valor investido, Diogo se torna o 4º jogador mais caro da história dos Reds, depois de Virgil van Dijk, Alisson e Naby Keita.

Segundo o jornal, o Liverpool resolveu comprar o português por causa de seu dinamismo, já que ele pode atuar em várias posições da linha de frente.

Ele chega para disputar posição com nomes como Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Divock Origi e Takumi Minamoto, além de fatoso como Harvey Elliott e Rhian Brewster.