Liverpool se acerta com Bayern de Munique e vai contratar Thiago Alcântara, que usará a camisa 6

O Liverpool derrotou o interesse do rival Manchester United para acertar um acordo inicial com o Bayern de Munique pelo meia Thiago Alcântara por 20 milhões de libras (R$ 135,8 milhões), fontes disseram à ESPN nesta quinta-feira.

O jogador de 29 anos, cujo contrato com o campeão da Champions League acaba em junho de 2021, assinará por quatro anos com o clube de Anfield, onde vai usar a camisa 6.

CEO do clube alemão, Karl-Heinz Rummenigge admitiu a transação ao diário Bild: “Eu posso confirmar que o Bayern acertou um acordo final com o Liverpool. Era o grande desejo do Thiago fazer algo novo no final de sua carreira”.

A reportagem apurou que o valor pago por Thiago pode aumentar para 25 milhões de libras (R$ 169,7 milhões) baseado em possíveis títulos conquistados pelo atual campeão inglês. O meia da seleção espanhola completará a transferência após passar pelos exames médicos.

O técnico dos Reds, Jurgen Klopp, estava determinado a adicionar o ex-Barcelona ao seu elenco, mas as restrições financeiras no clube por causa da pandemia deixaram a diretoria relutante em permitir uma transação muito alta.

Thiago Alcântara durante treino do Bayern de Munique Getty

O treinador alemão chegou a dizer que um jogador teria de ser vendido para então poder buscar Thiago Alcântara. Fontes disseram à ESPN que Klopp conseguiu o aval para buscar o meia sem precisar vender alguém do elenco campeão inglês.

Georginio Wijnaldum, cujo contrato termina ao fim da nova temporada, é um dos nomes que esteve próximo de sair, com o Barcelona de Ronald Koeman (seu ex-técnico na Holanda) como principal interessado. Fontes disseram, no entanto, que o futuro de Wijnaldum não será afetado pela chegada de Thiago.

O Liverpool enfrentou uma competição com o United pelo hispano-brasileiro, que rejeitou um novo vínculo com o Bayern. A diretoria dos Red Devils chegou a conversar com os representates do jogador, mas a pedida salarial do atleta (mais de 200 mil libras – R$ 1,35 milhão – por semana) afastou o interesse pelo lado de Ole Gunnar Solskjaer.

O Bayern assim, de forma relutante, aceitou vender Thiago antes do fim da janela de transferências (5 de outubro).