Liverpool vence Chelsea após expulsão e ‘entregada’ de Kepa e segue 100%

O atual campeão segue 100% na Premier League. Neste domingo, mesmo em Stamford Bridge, o Liverpool não se importou com o Chelsea e venceu por 2 a 0, com dois gols de Sadio Mané.

O triunfo foi construído depois da expulsão de Andreas Christensen, nos acréscimos do primeiro tempo. Logo com cinco minutos, o Liverpool abriu o placar e ampliou em seguida, aproveitando uma falha incrível de Kepa, o goleiro mais caro da história do futebol.

Mané, além do camisa 1, teve que agradecer a Roberto Firmino, responsável por um belo cruzamento no primeiro tento, após tabela com Mohamed Salah. Em seguida, aos nove do segundo tempo, recebeu bola no pé em tentativa de passe de Kepa e só empurrou às redes.

Foi na etapa complementar também que Jurgen Klopp promoveu a estreia de Thiago Alcântara, que entrou no intervalo na vaga de Jordan Henderson. Reforço de peso do Chelsea, Kai Havertz, por sua vez, acabou “sacrificado” para a entrada de Tomori, para recompor a zaga.

O meio-campista ex-Bayern de Munique, aliás, deu a grande chance para os Blues diminuírem, cometendo pênalti aos 28 minutos do segundo tempo. Jorginho foi para a bola, mas parou no brasileiro Alisson, que fez a defesa em seu canto esquerdo.

Com o resultado, o Liverpool é mais uma equipe a somar seis pontos em duas rodadas de Premier League, assim como Everton – líder no saldo de gols -, Arsenal e Crystal Palace. Já o Chelsea, que havia vencido o Brighton na estreia, fica com três pontos no décimo lugar.

Chelsea 0 x 2 Liverpool

GOLS: Mané (duas vezes)

CHELSEA: Kepa, Reece James, Christensen, Zouma, Marcos Alonso, Jorginho (Barkley), Kanté, Kovacic (Abraham), Mason Mount, Kai Havertz (Tomori) e Timo Werner. Técnico: Frank Lampard

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson, Henderson (Thiago Alcântara), Keita (Milner), Wijnaldum, Salah, Mané e Firmino (Minamino). Técnico: Jurgen Klopp

Mané comemora primeiro gol do Liverpool contra o Chelsea, pela Premier League Getty Images

2009 foi o ano do último cartão vermelho em um duelo entre Chelsea e Liverpool. O expulso? O hoje técnico Frank Lampard

Foi a primeira explusão do Chelsea na Premier League desde fevereiro de 2018 e também a única da carreira de Andreas Christensen

O Chelsea não sabe o que é vencer um jogo da Premier League com um a menos desde agosto de 2015. Desde então, 7 derrotas e 1 empate

6 dos 7 gols que Sadio Mané já fez contra o Chelsea aconteceram no segundo tempo

A primeira grande chance foi do Liverpool, aos 13 minutos. Em bola espirrada, Kepa saiu na esperança de cortar, mas Salah foi mais rápido e conseguiu driblar o zagueiro. Ele cruzou para Firmino, que finalizou já sem o goleiro, mas Christensen conseguiu travar para escanteio.

Já nos últimos minutos do primeiro tempo, um lance que contou com auxílio do VAR mudou a partida. Sané foi lançado por Henderson e ficaria em boa posição para marcar, quando foi atropelado por Christensen. Inicialmente, a arbitragem deu amarelo ao zagueiro do Chelsea, mas, após revisão, mudou a cor do cartão, deixando os donos da casa com um a menos.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no meio de semana, pela Copa da Liga Inglesa:

Quarta, 23/9, 15h45*, Chelsea x Barnsley

Quinta, 24/9, 12h30*, Lincoln City x Liverpool

Pela Premier League, os compromissos seguintes dos times serão:

Sábado, 26/9, 13h30*, West Bromwich x Chelsea

Segunda, 28/9, 16h15*, Liverpool x Arsenal

*horários de Brasília