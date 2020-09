Liverpool vence Leeds em jogaço de 7 gols

Liverpool x Leeds United justificou o motivo de ser um duelo tão aguardado na primeira rodada da Premier League. Com um primeiro tempo espetacular e um duelo intenso do começo ao fim, o atual campeão da primeira divisão venceu o atual campeão da segunda divisão por 4 a 3 em Anfield, neste sábado.

A primeira etapa foi muito agitada, com cinco gols, além de outros dois que não valeram. Salah (duas vezes) e Van Dijk marcaram para os Reds, enquanto Jack Harrison, com um golaço, e Patrick Bamford, aproveitando falha feia de Van Dijk, fizeram para o Leeds.

Na etapa final, Mateusz Klich buscuou nova igualdade para o time de Marcelo Bielsa. Ainda houve outros dois tentos não validados, antes de Mohamed Salah fechar a conta.

Com o resultado, os comandados de Jurgen Klopp completaram 60 partidas de invencibilidade em Anfield no campeonato – o último revés em casa na competição ocorreu em abril de 2017 para o Crystal Palace.

Apesar da derrota, o Leeds deu mostras de um bom futebol e uma grande atitude em sua reestreia na Premier League após 16 anos de ausência. O time ainda demonstrou grande eficiência ofensiva, uma vez que finalizou seis vezes, marcando em metade delas. Os donos da casa concluíram 22 vezes.

O duelo teve o retorno do capitão dos Reds, Jordan Henderson, que perdeu a reta final da última temporada por lesão. Ele não atuava desde março.

Pelo outro lado, o Leeds contou com a estreia de seus dois grandes reforços para a temporada. O zagueiro Robun Koch foi titular e cometeu um pênalti, enquanto o atacante Rodrigo, contratação mais cara da história do clube, entrou aos 17min do segundo tempo e também cometeu um pênalti.

Liverpool 4 x 3 Leeds United

GOLS: Salah (3x) e Van Dijk (Liverpool); Harrison, Bamford e Klich (Leeds)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold (Matip), Gomez, Van Dijk e Robertson; Wijnaldum, Henderson (Jones) e Keita (Fabinho); Salah, Firmino e Mané. Técnico: Jurgen Klopp

LEEDS UNITED: Meslier; Ayling, Koch, Struijk e Dallas; Phillips; Hélder Costa, Pablo Hernández (Roberts), Klich (Shackleton) e Harrison; Bamford (Rodrigo). Técnico: Marcelo Bielsa

Salah comemora gol com Wijnaldum e Henderson no jogo do Liverpool contra o Leeds United Getty Images

Mohamed Salah é o segundo jogador a marcar em partidas de primeira rodada por quatro edições seguidas da Premier League – o outro foi Teddy Sheringham entre 1992 e 1995.

Jack Harrison fez o primeiro gol do Leeds na Premier League desde o pênalti convertido por Alan Smith contra o Charlton Athletic em 8 de maio de 2004.

9 dos 10 gols de Van Dijk pelo Liverpool na Premier League vieram de cabeceios. Somente Chris Wood, do Burnley, fez mais gols de cabeça do que ele na competição desde janeiro de 2018.

Desde que chegou ao Liverpool, na temporada 2017-18, Salah tem 50 gols em casa na Premier League e é líder isolado no quesito no período. Quem mais se aproxima é Sergio Aguero, com 38.

1º tempo: 5 gols e outros 2 invalidados

A metade inicial da partida foi muito intenso, com o placar sendo aberto por um pênalti convertido por Salah logo aos 4min, após toque com braço de Koch na área.



Hélder Costa balançou a rede para os visitantes pouco depois, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. Porém, aos 12min, o gol valeria, e seria um golaço. Depois de um lançamento primoroso de Phillips, Harrison deu uma meia-lua em Arnold, outra em Gomez e bateu no canto de Alisson.

Aos 16min, o goleiro Meslier saiu da área para cortar lançamento para Robertson, Mané aproveitou a sobra de bola e mandou para a rede, mas o gol acabou anulado de forma correta por impedimento.

De qualquer forma, os Reds ficariam novamente à frente aos 20min, com Van Dijk completando de cabeça após cobrança de escanteio de Robertson. Porém, dez minutos depois, o holandês lamentaria. Ele errou um passe no campo de defesa e deixou a bola de presente para Bamford empatar o duelo de novo.

O quinto e último gol do primeiro tempo saiu aos 33min, quando Salah ficou com sobra de bola na área e soltou uma pancada no ângulo.

Salah decide no fim

Na volta do intervalo, os Reds tiveram uma grande oportunidade com menos de quatro minutos: Wijnaldum finalizou dentro da área, e Meslier fez grande defesa.

O Leeds teria um novo gol anulado com Harrison encobindo Alisson e Arnold desviando contra a própria meta, mas foi marcado o impedimento no lance. De qualquer forma, o empate sairia aos 21min. Klich abriu na direita com Hélder Costa e recebeu boa assistência do português para estufar a rede.

Van Dijk ainda faria seu segundo gol no jogo, mas o lance não valeu por falta sofrida por Koch.

Porém, ainda haveria tempo para um vencedor, e este foi o Liverpool. Depois de uma chegada atrasada, Rodrigo acertou Fabinho na área e foi marcado o pênalti, que acabou convertido por Salah aos 43min.

A Premier League 20-21 promete!

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pela Premier League no próximo final de semana.

Sábado, 19/9, 11h*, Leeds United x Fulham

Domingo, 20/9, 12h30*, Chelsea x Liverpool

*horário de Brasília