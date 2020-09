Locke & Key 2ª temporada: data de estreia, trama, elenco e mais

Desde o anúncio da renovação de Locke & Key para a 2ª temporada, a Netflix divulgou poucas informações. Em junho, Gabriel Rodriguez, um dos criadores da série, chegou a comentar algumas novidades e revelou estarem trabalhando na produção das novas chaves que serão adicionadas à trama.

“Estou muito contente com o andamento da produção e o design das novas chaves”, relevou Rodriguez na época. Uma notícia interessante, porém nada concreto sobre a 2ª temporada.

Para os fãs da série de suspense e terror que acompanha a jornada dos irmãos Locke não ficarem na mão, reunimos aqui tudo o que já sabemos sobre o futuro da produção.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Spin Off

Data de estreia da 2ª temporada de Locke & Key

Ainda não existe uma data oficial para a estreia do novo ano, mas a produção anunciou no Instagram que as filmagens da 2ª temporada começaram em 18 de setembro.

Considerando o prazo para as gravações e a pós-produção, não devemos esperar a 2ª temporada para antes do 2º semestre de 2021 — provavelmente somente no fim do ano que vem.

Novas chaves

Como confirmado por Rodriguez, teremos novas chaves. Segundo as informações da produção, elas serão diretamente inspiradas nas HQs, então é hora de corrermos para dar uma olhada nelas e saber o que nos aguarda.

Qual será a trama?

O destino de Ellie ainda está em aberto após ela ser arremessada pela Porta Negra no lugar de Dodge. Os produtores Carlton Cuse e Meredith Averill revelaram que esse desfecho será revelado na 2ª temporada.

Uma aliança improvável se formará entre Gabe e Eden, os personagens que Dodge e seu irmão demônio agora estão personificando, e “há um novo plano em ação que vamos vê-los empreender”, disseram os produtores. Além disso, Tyler, que está prestes a completar 18 anos, começará a esquecer a magia, já que os adultos não conseguem lembrar que ela existe.

(Netflix/Reprodução)Fonte: TV Guide

Para fechar, veremos mais da Key House, mostrando as chaves feitas durante a Guerra Revolucionária. “Achamos que isso dá muito contexto sobre de onde as chaves vieram. Então, na 2ª temporada, essas histórias são algo que adoraríamos explorar mais”, disseram os showrunners.

Retorno do elenco

Os três intérpretes dos irmãos Locke (Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott) estarão de volta para a nova temporada. Além disso, teremos o retorno de Griffin Gluck, Eden Hallea Jones, Laysla de Oliveira e todo o resto do elenco principal da série.