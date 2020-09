Longe da TV, Nuno Leal Maia comemora aniversário da esposa

Longe da TV e também meio sumido, Nuno Leal Maia apareceu em um primeiro registro durante a quarentena. Segundo o jornal Extra, o ator comemorou o aniversário de Monica Camillo, sua esposa, em um restaurante em São Paulo, na companhia de alguns amigos do casal e também da sogra do artista.

Como Leal não tem Instagram, seus registros são vistos através da rede social da esposa. As fotos do aniversário foram postadas foram postadas no perfil de Monica. “Felicidade e gratidão definem“, legendou a atriz.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Felicidades! Tudo de lindo hoje e sempre“, afirmou uma internauta. “Felicidades, Môn Parabéns“, desejou outra. “Deus te abençoe grandemente“, escreveu mais uma.

Para quem não sabe, Nuno, que tem 72 anos, é casado com Monica, que é 30 anos mais nova do que ele, há 17 anos.

De acordo com a publicação, o casal, que viajou recentemente para o Chile, Itália, França e Polinésia Francesa, moram em uma cobertura em Santos, litoral de São Paulo.

Nuno Leal Maia está longe das produções de televisão desde 2012, quando participou de Amor Eterno Amor. Em entrevista ao programa Plano Sequência, em maio deste ano, o ex-global criticou a nova geração de atores e disse fazer parte de um grupo de artistas que atualmente se encontra em extinção.