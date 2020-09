Longe das novelas, ex-Malhação renova votos com festa para dez pessoas · .

A atriz Joana Balaguer, que fez sucesso como a Jaque de Malhação (2005), renovou os votos de casamento com o português Paulo Miguel Palha de Souza, em Vilar, Portugal, no domingo (6). Para cumprir as regras de distanciamento social por causa da pandemia do coronavírus, a cerimônia precisou ser enxuta e contou com apenas dez pessoas, entre familiares e colaboradores.

Joana está longe das novelas brasileiras desde 2012, quando atuou em Balacobaco, da Record. Em 2017, ela fez Amor Maior, produção portuguesa exibida pela SIC.

Em seu Instagram, a artista deu detalhes da cerimônia íntima, que serviu para celebrar dez anos de união. “Sobre um dia em que me senti uma verdadeira princesa”, escreveu ela ao compartilhar fotos. Nos cliques, é possível ver que apenas os filhos do casal, Martin e Gaia, e mais dois familiares estavam presentes.

“O Paulo e eu estamos fazendo dez anos juntos e decidimos renovar os votos, junto de nossos filhotes e nossos pais. O meu pai não está aqui, ficou no Brasil, mas estará comigo em pensamento. É um dia muito especial para nós, de renovação, nova fase, dez anos. Estou muito feliz que meus filhos estejam aqui participando”, disse na rede social.

Em vídeos publicados em seus Stories, Joana mostrou que o evento foi de luxo, em um casarão do século 19. Mas apesar de ter contado com diversos parceiros –aproximadamente 15 empresas foram marcadas nas publicações da atriz–, a renovação contou apenas com o casal em um altar e um almoço ao ar livre.

“A gente pode casar a dois ou com uma família pequena de 10 ou 20 pessoas. Dá para fazer a sua festa tomando todos os cuidados necessários”, ponderou ela em sua rede social.

Nesta segunda-feira (7), a atriz se disse feliz por ter realizado seu desejo. Aos filhos, ela declarou: “Foi muito bom ter vocês neste casamento. No primeiro vocês não estavam lá. Agora vocês estão”.

