Carolina (Juliana Paes) receberá uma péssima notícia nos próximos capítulos de Totalmente Demais. A antagonista da novela das sete da Globo descobrirá que é estéril e não poderá realizar o sonho de ser mãe. A jornalista cairá no choro e regará o útero seco com as próprias lágrimas. Ela, então, perceberá que foi “longe demais” para chegar no topo e decidirá mudar e ser uma boa pessoa a partir de então.

Depois de saber que não conseguirá gerar um filho, a editora-chefe da revista de moda irá até o bairro de Fátima e sofrerá sentada em um banco de uma praça. Hugo (Orã Figueiredo) verá a ex-namoradinha sozinha e parará para conversar com ela. “Tá tudo bem? Você não deveria estar na revista uma hora dessas?”, questionará ele.

“Eu deveria, se eu ainda estivesse trabalhando lá. Eu tô pedindo minha demissão. Eu não quero mais trabalhar na Totalmente Demais”, desabafará a irmã de Dorinha (Samantha Schmütz). O milionário estranhará a notícia, já que a revista sempre foi a vida de Carolina.

“Que vida? Eu recebi uma notícia que me fez repensar a minha vida. Me fez pensar no que realmente vale a pena”, discursará a personagem de Juliana Paes. O pai de Cassandra (Juliana Paiva) relembrará que a namorada da adolescência conseguiu ganhar o mundo e chegou onde sempre quis.

Novos rumos

“Mas agora eu fico me perguntando ‘pra quê?’. Pra que eu fui tão longe?”, lamentará a amiga de Pietro (Marat Descartes). Hugo continuará tentando animar a jornalista e dirá que ela é bem-sucedida.

“Humilhei uns, sacaneei outros, puxei tapete, menti pra ganhar uma aposta, armei pra me vingar de um homem. Menti pras pessoas. Traí as pessoas que foram mais amigas minhas. Não sou flor que se cheire”, disparará a amargurada. “Mas o mais importante é que você se arrependeu”, assegurará o ex-dono do Flor do Lácio.

A cunhada de Zé Pedro (Hélio de la Peña) agradecerá o carinho que ele sempre teve por ela. “Se você gosta de mim como diz, aceita meu pedido de demissão. Deixa eu tentar me reencontrar”, pedirá Carolina nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 14.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a saga de Eliza desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

