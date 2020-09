Lovecraft Country: preview do episódio 1×8 traz pesadelos sinistros

A HBO liberou um preview para o próximo episódio da série Lovecraft Country. Este será o oitavo episódio da 1ª temporada e vai trazer a tona vários pesadelos sinistros da personagem Letitia Dandridge (interpretada por Jurnee Smollett).

Intitulado como “Jig-a-Bobo”, o episódio traz algumas memórias da infância de Letitia sendo vividas novamente com vários momentos de tensão. O preview também enfatiza que a 1ª temporada está chegando ao seu final com a exibição de mais três episódios, contando com o do próximo domingo (4).

Confira o preview oficial completo:

Lovecraft Country tem recebido diversos elogios por parte da crítica especializada justamente por apresentar uma trama repleta de elementos das narrativas do escritor H.P. Lovecraft com um frescor contemporâneo. Vale ressaltar que algumas das obras de Lovecraft apresentavam alguns ideias racistas, muito comuns à sua época.

Nesse sentido, a trama protagonizada por Jonathan Majors, Jurnee Smollett e Courtney B. Vance subverte as origens do autor e fornece ao público grandes momentos. O elenco ainda conta com Elizabeth Debicki, Aunjanune Ellis, Wunmi Mosaku e Michael Kenneth Williams.

A série é desenvolvida por Misha Green, baseada em um romance homônimo, escrito por Matt Ruff, que foi lançado em 2016. A produção executiva está a cargo dos cineastas Jordan Peele e J.J. Abrams, além do produtor Ben Stephenson.

Lovecraft Country é exibida todos os domingos pela HBO. Portanto, não perca o próximo episódio!