Luan Santana tira sarro de lipoaspiração febre entre famosas

Quem acompanha as fofocas sobre as celebridades, muito certamente deve ter percebido que a “lipo HD” tem se tornado uma verdadeira febre entre as famosas. Luan Santana, que costuma ser muito discreto em seus posicionamentos, resolveu falar sobre isso nas redes sociais.

Para aqueles que não sabem, o procedimento estético é basicamente uma lipoaspiração em “alta definição”, que faz a pessoa ficar com o abdômen mais trincado, aquela autêntica barriga tanquinho. Famosas como Ludmilla, Brunna Gonçalves, Hariany Almeida, Flayslane e Naiara Azevedo foram algumas a deixar a vaidade falar.

Luan, que sempre cuidou muito do visual em diversos momentos de sua carreira, tirou sarro da nova onda: “Galera toda fazendo Lipo ficando com a barriga travada, daqui a pouco o diferente, o símbolo de beleza vai ser ter barrigona de chopp. É nisso que eu me agarro”.

O noivo de Jade Magalhães divertiu seus fãs, que enviaram mensagens como a seguinte: “Esperando o dia em que os quilos a mais serão chique. As pessoas vão olhar e falar ‘menina que corpão hein, como você consegue?’. Aí eu vou falar ‘ai, foram longos anos pra ficar assim’”. Outra admiradora do cantor continuou: “Se tu tem barriga de chope, a minha é de uma grávida de gêmeos”.

Também no Twitter, onde escreveu a mensagem, Luan Santana confirmou que fará uma live com Luísa Sonza e Giulia Be. O show com o trio de artistas será no dia 26 de setembro e foi anunciado com esse recado: “Em um momento diferente de tudo que você já viu por aí… Marca na sua agenda”.

Confira:

Galera toda fazendo Lipo ficando com a barriga travada, daqui a pouco o diferente/símbolo de beleza vai ser ter barrigona de chopp. É nisso que eu me agarro. — Luan Santana 🕊 (@luansantana) August 31, 2020

Se tu tem barriga de chopp a minha é de uma grávida de gêmeos pic.twitter.com/CCtUs91vHO — ☕tão (@luaanjoCAFETAO) August 31, 2020

KKKKKKKKKKKKKKK esperando o dia em que os kg a mais serão chique, as pessoas vão olhar e falar “menina que corpão em, como vc consegue?” Aí eu vou falar “ai foram longos anos pra ficar assim” — Vi 🌹 (@smileluaanjo) August 31, 2020