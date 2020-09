Lucas Lima confessa que pensou em dizer “não” para Sandy e Junior

Marido de Sandy Leah, o músico Lucas Lima quase disse não para um convite especial feito pela esposa e seu cunhado, Junior. O integrante da Família Lima revelou que quase recusou o posto de diretor musical da mega turnê Nossa História, que relembrou a trajetória da dupla.

Em suas redes sociais, na semana passada, o pai de Téo publicou uma foto junto com os irmãos e comentou um pouco mais sobre os bastidores do projeto.

“No começo, não queria participar ‘trampando’ na tour. O lance de Sandy e Junior para mim sempre foi uma coisa ‘dos quatro’, da família original, saca? Eu nem via utilidade para mim ali, na real. Então, quando foi decidido que eu ia fazer a direção musical, imagina a tensão, responsabilidade e pavor?”, confessou.

Casado com Sandy há 11 anos, Lucas Lima disse que se jogou no trabalho de peito aberto, não só pelo desafio, mas também por ser um fã da dupla no passado. “Mas eu vi que tinha, sim, uma coisa que eu podia agregar ali. Eu tinha um ponto de vista muito singular: tinha visto a história de fora como fã, e de dentro como fã-mília.”

“Quando eu entendi isso, me joguei com toda alma e com a cara de pau que me é característica, porque chegar numa reunião em que todo mundo é infinitamente mais bem-sucedido que tu e dizer: ‘Olha, eu acho mais legal desse jeito’, exigiu uma cara de pôquer gigante!“, completou o produtor musical.