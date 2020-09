Lucas Lucco se casa em cerimônia intimista e expõe fotos do casamento

Após adiarem o casamento duas vezes, Lucas Lucco e Lorena Carvalho decidiram oficializar a união e trocar as alianças com uma cerimônia intimista e para poucas pessoas.

“Apesar de morarmos juntos há algum tempo, não tínhamos oficializado a nossa união. Agora, sentimos que iniciamos um novo ciclo. Este é o tipo de acontecimento que nos dá alegria e ainda mais certeza de que o nosso futuro dependerá não só da escolha de um ou de outro“, disse Lucas, em conversa com a revista Caras.

Visando reduzir as chances de contágio por coronavírus, os noivos convidaram apenas dez pessoas, sendo que todos realizarem o teste de coronavírus. “Escolher somente dez pessoas foi complicado. Só na família da Lorena, são cinco irmãos“, revelou o sertanejo.

“Mas difícil mesmo foi não podermos ter a presença dos nossos avós. Ainda vamos fazer um jantar só para eles, daqui a algum tempo“, explicou.

Apesar de tudo, a cerimônia foi cheia de amor, e claro, o noivo ficou todo derretido ao ver a amada. “Sempre tentei imaginar como seria vê-la de noiva. Foi lindo e muito especial. Muito mais do que eu poderia imaginar. Lorena conseguiu ficar ainda mais linda e iluminada“, confidenciou Lucco.

Para quem não sabe, a primeira data do casamento, marcada para dezembro do ano passado, precisou ser cancelada por causa de um aborto espontâneo que Lorena sofreu. Como tinham remarcado para abril, a celebração também não pôde ocorrer em razão da pandemia do coronavírus.

Confira: